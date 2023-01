Zot van tweedehands? Kom zaterdag naar de opening van Okazi Boutique in Hasselt

Genk Onthaallo­ket voor nieuwko­mers helpt nieuwe Genkenaren op weg

Vanaf 1 februari kunnen nieuwe Genkenaren terecht aan het onthaalloket voor nieuwkomers in het stadhuis. Daar krijgen ze gratis en op maat informatie over het Genkse vrijetijdsaanbod. “We creëren één dienst die alle informatie bundelt, zodat nieuwkomers zich sneller kunnen inburgeren en thuis voelen in de stad.”

24 januari