Zot van Carnaval? Vier feest in Hasselt tijdens derde weekend van maart

Tongeren Sekswerker neemt wraak voor pepper­spray in de ogen en plant uitbater prostitu­tie­huis mes in de buik: “Leest als script van Matroeskja’s”

Een 39-jarige Poolse sekswerker is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden met uitstel omdat ze de uitbater (49) van een ‘prostitutiehuis’ in Tongeren op 15 juli 2020 met een mes in de buik stak. “Ik was ervan overtuigd dat ze me zou afslachten”, verklaarde de man, die haar trouwens zelf met een BB-gun bedreigde. Ook hij ontkomt niet aan een straf.

1 februari