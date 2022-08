Zin om te zorgen voor anderen? Word vrijwilliger bij woonzorgcentrum Hogevijf

Concreet zoekt het woonzorgcentrum extra mankracht voor verschillende taken. Zo kan je bezoekers helpen aan het onthaal of in de cafetaria, mee instaan voor het mindermobielenvervoer of helpen met de organisatie van activiteiten, uitstapjes of maaltijden voor senioren. Als ‘belgezel’ kan je ook één keer per week of per maand naar een senior bellen om een babbeltje te slaan, enzovoort. Klinkt dit iets voor jou? Dan kan je je kandidaat stellen. Voor meer informatie kan je terecht op www.hasselt.be/nl/hogevijf/vrijwilligerswerk-hogevijf.