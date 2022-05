Zin in unieke tuindecoratie? Kom op 2 juni naar de tuinbeurs van Kringloopwinkel Okazi

Met de tuinbeurs maakt de Hasseltse kringloopwinkel opnieuw plaats in het magazijn. “We hadden namelijk te veel grote tuinmeubelen om te verkopen in onze kringloopwinkels van Hasselt en Sint-Truiden. Omdat we al deze mooie spullen van de afvalberg willen redden, is de organisatie van een tuinbeurs in openlucht dus dé ideale oplossing”, aldus Heidi Pex van Kringloopwinkel Okazi.