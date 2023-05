ZIEN. UHasselt start dwarskrachtproeven op 30 meter lange betonnen brugliggers uit Wallonië

Verkeren de viaducten in Wallonië nog in een goede staat? Daarop zoekt UHasselt een antwoord door de reststerkte te testen van 3 betonnen brugliggers van liefst 30 meter lang en 2 meter hoog. Dat gebeurt vandaag door tijdens de dwarskrachtproeven tot 300 ton druk op de brugliggers uit te oefenen. “Uniek, want testen op deze schaal en van deze omvang zijn al niet meer voorgekomen sinds de jaren zeventig”, klinkt het. Een blik achter de schermen.