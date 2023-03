ZIEN. UHasselt-magnetometer terug thuis na jaar in de ruimte

“Het doel van het experiment was om te onderzoeken of onze technologie, waarbij we een synthetische diamant omvormen tot een ultragevoelige sensor met kwantumeigenschappen, stand kon houden in de ruimte. Daar zijn we mooi in geslaagd. En dat voor een sensor van slechts een paar millimeter groot. We hebben als studenten ontzettend veel bijgeleerd doorheen dit hele project. Deze ruimtereis van de OSCAR-QUBE was een unieke ervaring die we voor altijd zullen meenemen”, aldus teamleider Jaroslav Hruby.