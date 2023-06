ZIEN. Plopsa Indoor zet de deuren open voor blokkende studenten

Eindelijk ijsjesweer! Dit zijn de trends deze zomer: “Knalpaars is in de mode... Probeer eens een bolletje zoete aardappel”

De temperaturen klimmen boven de 20 graden en dat wil vooral één ding zeggen: tijd om ijsjes te smullen! Maar mag het eens wat meer zijn dan vanille of pistache? Olivier Lecocq, echtgenote Eveline Sticker en hun team gaan met hun Lecocq Flavours in Zonhoven steevast op zoek naar de laatste nieuwe smaken. “De vraag om een aroma met cannabissmaak te maken, vonden we er wat over. Maar voor de rest kan heel veel.” Dit zijn hun verrassende tips om deze zomer eens uit te testen.