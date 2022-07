ZIEN. Diploma’s en champagne in de hand, hoedjes in de lucht: Hasseltse PXL-studenten vieren proclamatie

autosport Glenn van Parijs en Stijn Lowette samen goed voor één zege en drie podia in Porsche Carrera Cup in Zandvoort

Drie podia en een zege, dat is de oogst van NGT Racing tijdens de derde meeting van de Porsche Carrera Cup Benelux, afgelopen weekend op Circuit Zandvoort en vooral de racende Hasselaars droegen daartoe bij. Glenn van Parijs behaalde zijn eerste zege van het seizoen en blijft zo in de running voor de felbegeerde titel. Hij reed twee ijzersterke wedstrijden, na een wat minder resultaat tijdens de kwalificaties en eindigde derde op zaterdag en won de race op zondag. Stijn Lowette werd tweemaal tweede in de AM-categorie en blijft zo ook meedingen naar de titel in zijn categorie.

