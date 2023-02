Zevenkoppige autodievenbende veroordeeld tot cel- en werkstraffen

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft de leden van een zevenkoppige bende, die gespecialiseerd was in het stelen en omkatten van onder meer Range Rover Velars, veroordeeld tot celstraffen tussen 12 en 40 maanden en werkstraffen. De bende kon de wagens stelen door met een koffertje met tablet erlangs te wandelen en er vervolgens mee weg te rijden.

De hoofdbeklaagde, een 25-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek, kreeg 40 maanden cel met volledig uitstel onder probatievoorwaarden. Een 21-jarige man uit Sint-Lambrechts-Woluwe werd veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur of een vervangende celstraf van 25 maanden. Dezelfde werkstraf werd uitgesproken voor een 23-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek. In een loods in Ronse werden de gestolen wagens omgekat en vandaaruit reden de bendeleden ermee naar het Brusselse.

Een 32-jarige man uit Schaarbeek had vroeger in Ronse een pitazaak en had banden met de verhuurder van de loods. Hij kreeg voor bendevorming 250 uur werkstraf of een vervangende celstraf van 30 maanden. Via telefonieonderzoek, afluistertechnieken en gegevens van ANPR-camera’s kon het parket de beklaagden aan de verschillende feiten linken. Een Range Rover Velar is uitgerust met een ingebouwde sim-kaart en die konden de speurders ook volgen. In het najaar van 2020 werden de wagens vanop de opritten van de slachtoffers gestolen.

In de nacht van 25 op 26 oktober 2020 werd in Hasselt zo’n wagen gestolen, die vervolgens in Kinrooi en Molenbeersel gecapteerd was richting Nederland. Daarna doken de voertuigen via Evere, Koekelberg en Ronse terug in België op. In de loods in Ronse stonden acht gestolen exemplaren. Twee van de acht waren in Hasselt en Heusden-Zolder ontvreemd. Verder stonden er een Lexus, drie Toyota’s, een Renault Mégane en een in het Duitse Keulen gestolen Range Rover. Ze vertoonden allemaal braakschade en bleken omgekat. Ze hadden dus een andere identiteit gekregen.

Camerabeelden

Uit ANPR-camera’s bleek dat een gestolen voertuig telkens gevolgd werd door een Mercedes CLA met Duits kenteken. De Mercedes was gehuurd door de hoofdbeklaagde en zijn 23-jarige broer uit Sint-Jans-Molenbeek. Volgens het parket was de bende goed georganiseerd, want in een gehuurde garagebox lagen een FN vergunningsplichtig vuurwapen, een omgebouwd alarmpistool, kogelwerende vesten, politie-armbanden en zwaailichten. Een 26-jarige man en een 34-jarige man uit Ronse kregen bij verstek 30 en 15 maanden cel. Tot slot kreeg een 25-jarige man uit Roermond 12 maanden cel. Aan enkele burgerlijke partijen is bijna 81.000 euro schadevergoeding toegewezen.

