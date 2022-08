Zet je fiets, step en skates maar klaar: Autoloze Zondag verovert Hasseltse binnenstad op 11 september

vrouwenvoetbal super league KRC Genk Ladies schuift verrassend met 0-2 onderuit: “Jong en gretig Gent gaf ons een lesje in efficiën­tie”

KRC Genk Ladies, dat op de openingsspeeldag in Woluwe ging winnen, kon tegen een jong en dartel AA Gent niet bevestigen. Integendeel. De jonkies van Gent speelden fraai voetbal met veel inzet en trokken niet eens onverdiend aan het langste eind. Genk Ladies toonde veel goede wil, maar kreeg de motor niet aan het draaien. De ontgoocheling in het Genkse kamp was na afloop bijzonder groot. “En toch hebben we Gent niet onderschat. Eenmaal op achterstand speelden we te overhaast en hanteerden te veel de lange bal”, baalde Janne Geers.

21 augustus