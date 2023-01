Zestiger riskeert miljoenenboete voor accijnsfraude bij biertransporten

De man was niet aan zijn proefstuk toe, want het Antwerpse hof van beroep veroordeelde hem in 2021 tot een celstraf van 30 maanden, waarvan 5 maanden met uitstel, en een boete van 32.710.174 euro waarvan 32 miljoen euro met uitstel. De man spande nadien nog allerlei gerechtelijke procedures aan, maar hij ving bot bij het Hof van Cassatie en bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Maandag moest de correctionele rechtbank in Hasselt zich opnieuw over een dossier van de Roemeen en zijn transportbedrijf buigen.

Non bis in idem

Advocate Ine Martens meende dat de Roemeen niet voor dezelfde feiten opnieuw veroordeeld kon worden op basis van het non bis in idem-principe. Anderzijds vroeg ze de opslorping met het arrest van het hof van beroep en anders een zeer milde toepassing van de strafwet met uitstel. Ze vond de gevraagde boetebedragen ook disproportioneel. “Cliënt is gehuwd en vader van drie kinderen en is nu zakenman in het Verenigd Koninkrijk. De laatste jaren was hij niet meer de eindverantwoordelijke van de betrokken vennootschap”, pleitte advocate Martens. Op 30 januari mag ze het definitieve arrest neerleggen en vermoedelijk zal een maand later de uitspraak volgen.