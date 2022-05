“Zelfs dertigers wilden mijn jongen dood. Hen wil ik gestraft zien”: na duizenden bedreigingen over ‘needle spiking’ dienen moeder en zoon klacht in

Hasselt“We zaten ’s nachts huilend in de auto voor het politiekantoor, en niemand kon ons helpen.” Bijna vier dagen lang kreeg Jaimy (15) doodsbedreigingen nadat hij beschuldigd werd van ‘needle spiking’ op het We R Young-festival in Hasselt. Feiten waar de tiener niets mee te maken heeft, maar intussen eet of slaapt hij nog amper. “Zo groot als die storm van bedreigingen was, zo massaal moeten de excuses volgen op sociale media”, vindt zijn mama Marie-Claire.