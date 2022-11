Zelfrijdende shuttlebus afgevoerd na crash in haag: “Technologie staat nog niet volledig op punt”

Sinds midden oktober kon de Hasselaar een proefritje maken in een zelfrijdende shuttlebus. Die bus van de firma Auve Tech uit Estland reed zo al twee weken van Park H door het Kapermolenpark naar de PXL-campussen op de Elfde Linie-site, en dat autonoom. “De hele omgeving tussen Park H en de Elfde Linie-site werd gescand om zo een 3D-kaart van de route te maken. Dankzij die scans kan de bus vandaag autonoom op deze route navigeren", legde bevoegde schepen Marc Schepers eerder uit.

Quote Wanneer de shuttlebus niet op een tegenlig­ger reageerde, greep de steward meteen in. Hoe dan ook heeft deze proefperio­de nu lang genoeg geduurd om te zien dat de technolo­gie nog niet helemaal op punt staat Marc Schepers, schepen van Mobiliteit (RoodGroen+)

Toch verplicht de huidige wetgeving het vandaag nog om een steward aan zo'n autonome shuttlebus aan boord te hebben. Die bleek nog regelmatig van pas te komen. Zo kunnen de autonome shuttles andere weggebruikers zoals voetgangers en fietsers normaal gezien detecteren om botsingen te vermijden, “maar we hebben gemerkt dat de shuttlebus niet altijd reageerde zoals we wilden", vertelt Schepers nu.

“Wanneer de bus bijvoorbeeld een tegenligger zoals een voetganger of een fietser tegenkwam, vertraagde die niet altijd”, legt de schepen uit. “Die reactie kan beïnvloed worden door bijvoorbeeld te veel of te weinig licht, regen of door bepaalde kleuren van kleren die een tegenligger draagt. De shuttlebus ging dan ook niet altijd opzij om ruimte voor de tegenligger te maken. Op die momenten moest de steward, die mee in het busje rijdt, manueel ingrijpen.”

Bij elke rit is een steward aanwezig, die tijdens deze eerste proefperiode nog regelmatig moest ingrijpen. (Archiefbeeld)

Tweede poging?

“Deze shuttlebus rijdt namelijk slechts 10 tot 12 kilometer per uur en bovendien is de steward altijd aanwezig om een oogje in het zeil te houden”, verduidelijkt de schepen verder. “Wanneer de shuttlebus dus niet op een tegenligger reageerde, greep de steward meteen in. Dit was niet zichtbaar voor de andere weggebruikers. Hoe dan ook heeft deze proefperiode nu lang genoeg geduurd om te zien dat de technologie nog niet helemaal op punt staat. Zo belandde het busje twee weken geleden ook in een haag op het traject. “Dat is echter niet de reden waarom we vandaag beslissen om het proefproject even ‘on hold' te zetten.”

De shuttlebus die in oktober gelanceerd werd in Hasselt.

“We hebben al heel wat informatie verzameld, dus vinden we het als stad niet zinvol om de komende dagen nog verder te testen”, zegt schepen Marc Schepers. “We willen bovendien geen onnodige risico’s opzoeken. In de plaats gaan we nu al na hoe we de technologie beter en slimmer kunnen maken, of we veranderingen aan het traject kunnen aanbrengen, enzovoort. Een tweede proefperiode (tot maart, zoals eerder gepland, red.) ligt dus zeker nog op tafel, maar de startdatum hiervan bekijken we nog.”

