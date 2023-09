“Ze schminkten hem tijdens zijn doodsstrijd en redden hun eigen hachje”: hoe ‘vrienden’ Steven (35) aan zijn lot overlieten

Snelheids­dui­vels rijden 100 km/u in zone 50

Donderdag hielden de politiediensten van zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) snelheidscontroles aan de Boudewijnlaan in Diepenbeek. Hoewel de maximum toegestane snelheid 50 kilometer per uur bedraagt, werden twee bestuurders gespot aan 98 en 100 kilometer per uur.