“Ze heeft het touw in mijn handen gelegd en gezegd ‘dood mij’.” Zaman A. (30) staat vanaf dinsdag terecht voor de moord op de vrouw van zijn neef

Het weekend van 16 en 17 juni in 2018 stond voor Asif en kapster Negeen uit Hasselt in het teken van het Suikerfeest. Zaterdagavond waren ze al bij vrienden gaan vieren. Zondagavond zouden de festiviteiten in hun woning aan de Canadastraat in Hasselt verdergezet worden. Ook Zaman A., de neef van Asif, die asiel had gekregen in Duitsland maar wel vaker een weekend bij het koppel in Hasselt verbleef, was op post. Op zondagochtend ontbeten de twee neven eerst nog samen. Rond 13 uur vertrok Asif richting Gent, om een vriend op te halen op een bokswedstrijd. Een 50-tal minuten later verliet ook Zaman de woning.