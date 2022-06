Yoga combineren met wandelen? Het kan voortaan met de ‘Relax-O-Meter’ op abdijsite Herkenrode

“In tijden van corona werd er veel gewandeld en was er ook een grote interesse in yoga. Toen we in school een project moesten uitwerken over innovatie en sport, kwamen we dan tot het ruwe idee van de Relax-O-Meter. Enkele meetings met de Afdeling Sport van de stad Hasselt en de Abdijsite Herkenrode later, is de Relax-O-Meter nu een feit”, glimlachen de studenten Giete Philips en Claudia Vroonen trots.