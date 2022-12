Wordt Groot-Hasselt derde stad van Vlaanderen?Limburgse hoofdstad en buurgemeenten onderzoeken fusie tot 120.000 inwoners

Nieuwerkerken Natalina (48) opent voor het eerst haar kersthuis voor publiek: “Toen het buiten nog 35 graden was, hing ik al kerstbal­len op”

60.000 lampjes, een pianospelende vos, een 107 jaar oude slee en een bezoek van de kerstman: het is dit weekend feest in Wouterveld in Kozen (Nieuwerkerken) want Natalina opent voor het eerst haar Engels kersthuis voor publiek. “Vorig jaar was het buiten gedecoreerd als een peperkoeken huisje en vroeg iedereen ‘mag ik de binnenkant eens zien’?” vertelt Natalina. Dit jaar gaat ze ervoor.

