WK-drukte bij Hasseltse handelaars blijft voorlopig uit: “Nog maar één maand voor de start, maar geen enkele bestelling binnen”

Waarom het WK-drukte op zich laat wachten, blijft gissen. “Mogelijks zijn velen het niet gewend om het Wereldkampioenschap in de winter te vieren”, zegt Frédéric Mestré van traiteur Quetin. Ook hij en zijn broer Anthony merken dat het opvallend rustiger is in de zaak. “Onze leveranciers hebben nog geen grote bestellingen voor het WK geplaatst. Wanneer we zelf met onze merchandising uitpakken, valt af te wachten. Hoe dan ook plannen we onze eigen ‘WK-burger’. Tijdens de zomer maakten we ook altijd barbecuepakketten, zodat mensen gezellig konden barbecueën en de match konden volgen. Maar barbecueën in de winter? Dat wordt niet echt gedaan, hé. We zullen dus nog moeten aankijken wanneer die WK-drukte toeneemt...”