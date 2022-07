Winnaar fietstocht ‘Hasselt Fietst’ krijgt fietsendrager ter waarde van 800 euro

De overhandiging gebeurde in het Hasseltse filiaal van Fietsen Wildiers, in het bijzijn van Hasselts schepen voor sport Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Als grootste familiale retailer van Vlaanderen, sponsoren we zeer graag sportieve evenementen met een maatschappelijke impact. Bovendien is Limburg een belangrijke regio voor ons. Getuige hiervan de recente verplaatsing van onze maatschappelijke zetel van Antwerpen naar Hasselt. Eerder dit jaar openden we ook een tweede Limburgse filiaal in Lommel”, aldus Andy Thorpe.