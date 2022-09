Wie haalt het meeste zwerfvuil bij elkaar? 11 Hasseltse zones gaan de strijd aan tijdens World Cleanup Day

“We hebben het gebied tussen de Groene Boulevard en de Grote Ring verdeeld in 11 zones, waar maximaal 50 deelnemers per zones het zwerfvuil kunnen ruimen”, legt Laurence Libert uit, schepen van Propere Stad (Open VLD). “Iedereen kan zo zijn of haar steentje bijdragen om de straat of buurt waarin ie woont er proper bij te laten liggen. We hebben er bewust voor gekozen om de zone binnen de Kleine Ring niet te doen, omdat we daar deze maand al extra veel aandacht besteden aan zwerfvuil met onze Peuken- en Kauwgomactie.”