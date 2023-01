Werken aan gloednieuwe mobilhomeparking in Hasselt starten in februari

Vandaag kijkt de Hasselaar nog uit op een grijze parking Hawaï aan de rand van het Kapermolenpark, maar tegen het toeristische seizoen van 2024 zal die locatie een grote transformatie ondergaan. Weliswaar later dan gepland, want het Hasseltse stadsbestuur plande een eerste proefdraaimoment al in het najaar van 2022. “Helaas hebben deze plannen vertraging opgelopen tijdens de aanbestedingsprocedure, maar feit is dat in februari de eerste schop in de grond zal gaan", zegt schepen Rik Dehollogne, bevoegd voor Toerisme (N-VA).