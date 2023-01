WEERBERICHT: Zwaarbewolkte ochtend in Hasselt

Maaseik/Hasselt Limburgse pianist mag filmmuziek schrijven na miljoenen­be­reik op Spotify: “Plots kreeg ik berichtje van regisseur...”

Pianist Wouter Dewit viel in 2019 achterover toen zijn lied La Durée in de Spotify-playlist ‘Peaceful piano’ belandde en in een mum van tijd wereldwijd massaal beluisterd werd. ‘Ik verdien er vrijwel niets aan', zei hij daar toen over. 18 miljoen streams en vier jaar later kwam er dankzij dat bereik tóch iets onverwacht op zijn pad. “Dat zo'n beroemde acteur op mijn muziek zal spelen, voelt ongelooflijk”, zegt Dewit.

