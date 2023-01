WEERBERICHT. Vanochtend lichte regen en bewolking in Hasselt

Baanwielrennen BK Valérie Jenaer pakt eerste Belgische titel: “Mooiste sportieve prestatie ooit”

Valérie Jenaer (Cyclingteam Belco-Vaneyck) heeft haar eerste Belgische titel in het wielrennen te pakken. De Hasseltse won op de piste in Gent goud op de 500 meter. Het podium was trouwens volledig Limburgs met Julie Nicolaes op de tweede plaats en Kjelle Poets op plaats drie. De multi-sportieve Jenaer is nog maar een jaar actief in het baanwielrennen en wil nog verder groeien. “Dit is mijn mooiste sportieve prestatie ooit”, bekent ze.

29 december