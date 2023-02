WEERBERICHT. Vanochtend lichte regen en bewolking in Hasselt

autosport Belgen voor de winst in Bathurst 12 Hours. Dries Vanthoor: “Een nieuwe start voor team en mezelf”

Het was zonder meer één van de verhalen van 2022: de overgang van het Belgische topteam WRT van Audi Sport naar BMW M. Na een succesvolle eerste wedstrijd met de nieuwe BMW M4 GT3 in Dubai, is het nu tijd voor BMW M Team WRT om het officiële racedebuut als fabrieksteam te maken, dit weekend tijdens de Bathurst 12 Hours in Australië, die geldt als de eerste wedstrijd van de Intercontinental GT Challenge. Bij de rijders niet alleen levende legende Valentino Rossi, maar ook drie landgenoten: Hasselaar Dries Vanthoor, Brusselaar Maxime Martin en de perfecte Belg Charles Weerts.

