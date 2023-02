WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Hasselt

Genk Brug van de Mispad­straat over E314 wordt gereno­veerd

Vanaf 13 maart wordt de brug van de Mispadstraat over de E314 in Genk afgezet voor renovatie. De brugconstructie is in slechte staat en wordt daarom zowel aan de boven- als onderkant vernieuwd. De werken zullen drie maanden in beslag nemen.

7 februari