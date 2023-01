WEERBERICHT. Kans op zware neerslag en bewolking vanmiddag in Hasselt

Tongeren Gal­lo-Ro­meins Museum toont Griekse en Romeinse beelden in kleur tijdens nieuwe expo

In het Metropolitan Museum of Art in New York loopt momenteel nog de expo ‘Goden in Kleur’ met verschillende gekleurde reconstructies van Griekse en Romeinse beelden, maar in het najaar reizen de beelden naar Tongeren waar ze in het Gallo-Romeins Museum tentoon gesteld zullen worden.

16 januari