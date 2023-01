WEERBERICHT. Kans op helder met enkele wolkenvelden vanochtend in Hasselt

Sint-Truiden Truiense escaperoom LOCk US pakt uit met eerste tweeper­soons­ka­mer van Vlaanderen: “Op geen enkel moment geraak je uit de beleving van de crypte”

Fans van escaperooms moeten tegenwoordig in Sint-Truiden zijn, want Robby Brans van LOCk US heeft een gloednieuwe kamer gecreëerd. ‘R.I.P.’ is een escaperoom voor twee personen geworden, en dat is uniek in Vlaanderen. “Het idee ontstond nog voor corona tijdens een trip naar Nederland, maar uiteindelijk hebben we een volledig jaar aan de kamer gebouwd”, legt Robby uit.

16 januari