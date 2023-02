WEERBERICHT. Kans op bewolking in Hasselt vanochtend

Diepenbeek Bram (26) uit Diepenbeek bereikt India na reis van twee jaar: “Eerst met mijn 43 jaar oude busje, uiteinde­lijk met één rugzak”

Leven in de bergen en slapen in de woestijn. Al meer dan 35 landen heeft hij met zijn opgelapte Ford Transit doorkruist, maar intussen is Bram Vanhove (26) uit Diepenbeek slechts met één rugzak aangekomen in India. Een droombestemming die de twintiger al sinds 2020 wilde bereiken, puur om de grens van zijn comfortzone op te zoeken. “Mama en oma denken dat ik nooit meer naar Diepenbeek terugkeer. Misschien hebben ze gelijk.”