WEERBERICHT: In Hasselt kans op bewolking vanmiddag

GENT Renovatie kiosk Citadel­park loopt vertraging op, werken uit de jaren ‘70 gooien roet in het eten

Spijtig nieuws voor wie graag vertoeft in het Citadelpark: de kiosk die in voorjaar zou moeten opengaan, blijft nog even in de steigers staan. De renovatie loopt stevige vertragingen op omdat er intussen ernstige gebreken aan de structuur zijn vastgesteld. Die zijn pas nu zichtbaar geworden: om de kiosk historisch correct te herstellen is wat extra tijd nodig.

9 februari