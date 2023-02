WEERBERICHT. Bewolking in Hasselt vanochtend

Werkstraf voor Genkenaar die “één slag” uitdeelde aan liefdesri­vaal

Een Genkenaar die een vechtpartij veroorzaakte in de Hasseltse nachtclub Versuz is veroordeeld tot een werkstraf van 145 uur en een geldboete van 800 euro. Twee slachtoffers kregen een slag in het aangezicht, na een geëscaleerde discussie tijdens een avondje uit: “Het feit dat hij daarbij ‘per ongeluk’ ook een verkeerde persoon raakte, ontneemt aan de feiten het opzettelijk karakter niet.”