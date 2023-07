WEER. Zware regenbuien, maar soms ook zon in Hasselt vandaag

Stad Genk neemt parkeerbe­leid weer in eigen handen: wat betekent dat voor de Genkenaar?

Vanaf zaterdag 1 juli neemt Stad Genk het parkeerbeleid weer in eigen handen, want dan loopt het contract met concessienemer OPC af. Daarmee is het een van de enige centrumsteden die haar eigen parkeerbeleid beheert. “Samen met Sint-Niklaas zijn we de goedkoopste centrumstad om in te parkeren”, vertelt schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans (CD&V).