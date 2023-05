WEER. Vanochtend helder weer in Hasselt

IN BEELD. Eerst barbecue, dan wervelende show vol pluimen, glitter en glamour: dit was de dragshow in de Truiense Minderbroe­ders­kerk

Een bijzonder zicht is het: de vijf dragqueens van Haus of Grace die het beste van zichzelf geven in... de Minderbroederskerk in Sint-Truiden. De kerk is weliswaar al enkele jaren ontwijd en organisator Steffen Heusdens kreeg van het stadsbestuur weldegelijk een vergunning om het evenement op die plek te organiseren. “Allesbehalve om te provoceren”, zei Heusdens daar zelf over, “We zochten een mooie locatie en nu gaat de kerk eindelijk eens gevuld zijn!” 200 gelukkigen maakten de uitverkochte show zelf mee, maar hier geniet u mee van een wervelende avond.