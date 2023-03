Weer treinverkeer tussen Hasselt en Diest

Tennis Hanne Vandewin­kel in sneltempo naar vierde titel op het ITF-cir­cuit: “Heel even aanpassen aan outdoor”

Vorig jaar veroverde Hanne Vandewinkel drie ITF-titels in het Tunesische Monastir, deze week voegde ze daar een vierde proftitel aan toe. In het Spaanse Manacor maakte de 18-jarige Vandewinkel indruk. Na een lastige eerste ronde verloor ze in haar volgende vier wedstrijden slechts twaalf games. In finale werd het 6-1, 6-0 tegen de Zwitserse Klincov.