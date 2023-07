WEER. Stevige buien met fors onweer in Hasselt vandaag

Tongerse City Golf breidt uit met spelletje ‘Yay or Nay’: “Onderweg raad je of de weetjes juist of fout zijn”

In Tongeren kunnen bezoekers al sinds 2017 golfen terwijl ze de stad wat beter leren kennen. De City Golf is een populaire groepsactiviteit en wordt nu nog uitgebreid. Voortaan kan je er ook kiezen voor een spelletje ‘Yay or Nay’. Een begeleider gidst je al golfend langs de leukste plekjes in de stad terwijl de deelnemers mogen raden of de weetjes juist of fout zijn.