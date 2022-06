Weer staking bij Lovisa, ook winkel in Hasselt vrijdag dicht: “Sommigen werken zelfs zonder contract”

LimburgVoor de tweede keer in een half jaar tijd legt de juwelenketen Lovisa het werk neer. Ook het filiaal in Hasselt-centrum in de Hoogstraat sluit de deuren. “De maat is vol”, zegt Mary-Anne Smeets, secretaris bij BBTK Limburg.

Op vrijdag 1 juli legt het personeel van juwelenwinkel Lovisa het werk neer en zal er een symbolische actie plaatsvinden voor de deuren van de winkel op het Muntplein in Brussel. De vakbonden uit verschillende Europese landen bundelen voor het eerst de krachten en vragen bescherming voor de werknemers, zo dus ook in België en in Hasselt. “Werknemers worden niet of niet correct betaald, met schrijnende situaties tot gevolg”, zegt Mary-Anne Smeets van BBTK Limburg. “De vakbonden roepen de overheid op actie te ondernemen aangezien de normale werkwijze via het sociaal overleg en de sociale inspectie geen resultaat opgeleverd heeft.”

De naam Lovisa is een beursgenoteerd Australisch bedrijf opgericht in 2010 door miljardair Brett Blundy. Het groeide in recordtempo uit tot een wereldwijd succes binnen de retailers in ‘fast-fashion’ sieraden.

Maar de sociale onrust is navenant. “Zo worden de lonen niet correct of soms zelfs helemaal niet betaald. Het gevolg is dat er werknemers zijn die hun huishuur niet kunnen betalen. Men ontvangt niet de nodige sociale documenten en er gingen al nieuwe werknemers aan de slag zonder arbeidscontract. Er is dan ook een hoog ziekteverzuim omwille van psychosociale klachten.”

Directie afwezig

Ondanks herhaaldelijke pogingen tot overleg, een verzoeningsprocedure en het inschakelen van de sociale inspectie, blijven de problemen bestaan. “Op de laatste verzoeningsvergadering van 13 juni kwam de directie niet opdagen: het ultieme bewijs van een absoluut gebrek aan respect voor de bekommernissen van de werknemers, het sociaal overleg en de Belgische wetgeving.”

De vakbonden vrezen intussen dat het om een malafide werkgever gaat. “De laatste optie is om de overheid te vragen paal en perk te stellen aan deze schrijnende situaties voor de werknemers. We roepen op om oplossingen te bieden voor deze en eventuele toekomstige werknemers. Het kan toch niet zijn dat dit vandaag nog mogelijk is in een rechtstaat. Miljardair Brett Blundy zal alvast niet wakker liggen van een proces verbaal of een boete.”

Om aandacht te vragen voor de situatie van de werknemers voeren de vakbonden actie op vrijdag 1 juli aan de winkel op het Muntplein te Brussel. De Belgische werknemers van Lovisa leggen die dag het werk neer en ook de zaak in Hasselt sluit dan de deuren.

