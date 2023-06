WEER. Overwegend bewolkt in Hasselt vanochtend

Expeditie Natuurpunt haalt 257.903 euro op: “Het geld gaat recht­streeks naar het natuurge­bied dat de teams kozen”

257.903 euro. Dat is het bedrag dat het afgelopen weekend verzameld werd met Expeditie Natuurpunt. 96 teams trokken met een kano, fiets of te voet doorheen de Limburgse natuur. “Het is fantastisch dat zoveel mensen zich zo ingezet hebben om de natuur in hun buurt te steunen.” ondervoorzitter van Natuurpunt, Patrick Meire, licht toe hoe dat in zijn werk ging.