WEER. Kans op zo goed als helder weer in Hasselt vanochtend

Wie wurgde Neske met haar eigen beha? 53 jaar na onopgelos­te moord schakelt familie onderzoeks­bu­reau in: “Een doorbraak kan nog steeds”

De kleinkinderen van de vermoorde Neske Boedry uit Tongeren willen na 53 jaar antwoorden op veel vragen. Wie vermoordde hun moeder en grootmoeder in 1970? En waarom moest de brave kruidenierster dood, dan nog op zo'n gruwelijke wijze? De familie van Neske neemt nu onderzoeksbureau Van Meerbeeck onder de arm. “En wie interesse in true crime heeft, mag zelfs mee proberen om dit mysterie te ontrafelen”, zegt onderzoeksjournalist Kurt Wertelaers, die de familie helpt. Maar eerst terug naar die noodlottige dag in 1970.