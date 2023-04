WEER. Kans op bewolking in Hasselt vanochtend

Basketbal BNXT League Yannick Desiron (Limburg United): “Thuis tegen Donar Groningen moeten alle neuzen in dezelfde richting”

Met drie nederlagen in Elite Gold kan Limburg United niet tevreden zijn. Vooral de nederlaag bij Landstede Hammers kwam hard aan. De boys van T1 Raymond Westphalen waren zowel defensief als offensief niet bij de les. Vrijdagavond komt Donar Groningen naar de ‘Alverberg’ in Hasselt. Tijd om alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen.