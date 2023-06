WEER. In Hasselt zwaarbewolkte ochtend

IN BEELD. Sint-Martinus­scho­len vieren vierde plaats van ‘hun’ LEGO-team op internatio­na­le finale in VS

Als helden werden de jongens van team Lema vanmorgen onthaald in de Herkse Sint-Martinusscholen. Het team van tweedejaarsleerlingen trok vorige week naar de Verenigde Staten voor de internationale finale van de FIRST LEGO LEAGUE Challenge en sleepte daar een mooie vierde plaats, enkele medailles en een trofee in de wacht.