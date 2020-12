“We zijn aan een drama ontsnapt”: Lek in waterleiding die straks vernieuwd zou worden, veroorzaakt gasexplosie

Het klinkt vreemd in deze tijden, maar de coronacrisis heeft wellicht het leven gered van de uitbaters van brasserie De Gouden Boon in Hasselt. Patrick Luyts baat samen met zijn vrouw en schoonzus de brasserie uit en was er normaal aan het werk. Omdat de horeca momenteel gesloten is door het coronavirus, was er nu niemand aanwezig in het pand. Het ontsnapte gas koos als bij wonder nét het leegstaande pand uit.