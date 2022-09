“We krijgen organisatie gewoon niet te pakken”: Agentschap Opgroeien zeer ongerust over signalen na mogelijke sluiting Hasselts kinderdagverblijf

HasseltEr is bezorgdheid rond acht kinderdagverblijven van de vzw Rheia in Limburg. Nadat de vestiging in Heverlee eerder deze maand al dicht moest, maken ouders zich zorgen over verdere sluitingen . In Hasselt zou kinderdagverblijf Beau-Fort vanaf 3 oktober de deuren sluiten. “We willen de organisatie contacteren voor een dringend gesprek, maar niemand is bereikbaar”, zegt een ongeruste Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien.

De vzw Rheia heeft in Limburg kinderdagverblijven in Hasselt, Pelt, Hechtel-Eksel, Lanaken en vier vestigingen in Lommel. Ouders maken zich nu zorgen dat, na het kinderdagverblijf in Heverlee van dezelfde vzw, ook de Limburgse vestigingen zullen sluiten.

Het kinderdagverblijf Beau-Fort in Heverlee moest vanaf 12 september drie maanden gedwongen de deuren sluiten. Het kinderdagverblijf kreeg eerder al een waarschuwing voor vastgestelde en gesignaleerde tekorten, die uiteindelijk niet verbeterden.

Huur niet betaald

Nu kregen de ouders van het Hasseltse kinderdagverblijf aan de Canadastraat plots een brief met de melding dat de vestiging zou moeten sluiten vanaf 3 oktober. Oorzaak is te vinden bij een aanslepende betalingsachterstand van de huur van het betreffende gebouw. De Hasseltse rechtbank oordeelde vorige week dat de vzw er niet langer mag verblijven en dat ze in november het gebouw moeten verlaten.

Bij de stad Hasselt maken ze zich intussen ernstig zorgen, en zijn ze verwonderd door de afwezige communicatie vanuit de vzw. Het gaat tenslotte om 32 kindjes die in het slechtste geval nergens anders heen kunnen. Ook de zwangere mama’s die hun toekomstige spruit al hebben ingeschreven, zijn bezorgd.

Quote Wij beseffen zeer goed hoe groot de nood is aan opvang­plaat­sen, en we liggen hier wakker van. Nele Wouters, Agentschap Opgroeien

Dat horen we ook bij het Agentschap Opgroeien, dat zo snel mogelijk klaarheid in het dossier wil krijgen.

“Wij maken ons zorgen op basis van de signalen die we krijgen. We zetten alles op alles om zo snel mogelijk te spreken met de organisatie, omdat het in het belang van alle kinderen en ouders is dat hier duidelijkheid in komt”, zegt woordvoerder van het Agentschap Opgroeien Nele Wouters. “Maar we krijgen daar sinds gisteren al niemand meer te pakken. Ook vandaag is er niemand bereikbaar binnen de organisatie. Er stonden nochtans al gesprekken gepland voor volgende week over signalen binnen hun werking die ons verontrustten. De signalen die we nu echter meepikken zijn nog dringender.”

Wouters zegt nog dat het puur om de organisatie gaat en niét om het personeel, dat hun uiterste best doet om er te zijn voor de kindjes en de ouders. “Wij beseffen zeer goed hoe groot de nood is aan opvangplaatsen, en we liggen hier wakker van. Tegelijk onderstrepen we het belang van de duidelijkheid die we verwachten. We hebben ook alle begrip voor de gevoelens van onmacht en frustratie bij de betrokken ouders.”

