“We hopen dat ze ergens schuilt": mama van twee kindjes spoorloos nadat auto in Hasseltse kanaal is gedumpt

Politie en parket zoeken momenteel in het kanaal van Hasselt waar dit weekend een wagen werd gedumpt door twee personen. De eigenares - een kapster uit het Genkse - is sindsdien vermist. Een politiebootje zoekt naar aanwijzingen in het water, maar de familie blijft hoopvol. “Hopelijk dumpte ze zelf haar auto en is ze gevlucht”, klinkt het. Het parket is een moordonderzoek gestart. Het zou gaan om spanningen binnen de relatie van de vrouw.