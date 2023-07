Wat te doen in Limburg op 21 juli: van een blotevoetenpad tot een optreden van Gers Pardoel

Zes jaar cel voor bouwvakker die werkgever neersteekt nadat loon niet wordt uitbetaald: “Maar hij heeft mij eerst bedreigd”

Een 48-jarige bouwvakker heeft een gevangenisstraf van zes jaar gekregen nadat hij zijn werkgever te lijf was gegaan met een mes. De man hield tijdens de zitting vol dat zijn werkgever hem eerst bedreigd had met het wapen, na een discussie over geld. Toch was het die werkgever die een steekwonde van vijf centimeter diep in de hartstreek geïncasseerd kreeg. Het slachtoffer overleefde als bij wonder de aanval. “Ik was het beu en ben kwaad geworden.”