Wat te doen in Hasselt: deze 10 bezienswaardigheden mag je niet missen

Zin in een uitstapje dicht bij huis? Daarvoor is het gezellige Hasselt de ideale uitvalsbasis. Er valt namelijk heel wat te beleven in de Limburgse provinciehoofdstad: van de bloesems in de Japanse Tuin tot unieke handtassen in het Modemuseum. Geen idee waar te beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.

Op zoek naar een betaalbare parkeerplaats in Hasselt? Wij wijzen je hier de weg naar de goedkoopste parkings.

1. Japanse Tuin

Volledig scherm Japanse Tuin in Hasselt. © Mine Dalemans

De Japanse Tuin in Hasselt staat symbool voor natuurlijke schoonheid en innerlijke rust. De tuin werd in 1992 aangelegd om de vriendschap tussen Itami in Japan en Hasselt te benadrukken. Je geniet hier niet enkel van een prachtig park met frisse lentebloesems maar je leert er ook heel wat bij over de Japanse rituelen en gebruiken. Ook liggen er in de tuin verschillende vijvers waar je prachtige kois kan zien zwemmen. De Japanse Tuin in Hasselt is ten slotte de grootste van Europa. De tuin opent de deuren weer op 21 maart.

Waar? Gouverneur Verwilghenstraat 15 in Hasselt

Wanneer? Van dinsdag tot zondag open van 10 tot 17 uur

Prijs? 6 euro voor volwassenen, kinderen gratis

Tickets en info vind je hier.

2. Modemuseum

Volledig scherm Modemuseum Hasselt pakt uit met tassenexpo 'BAGS: INSIDE OUT'. © Karolien Coenen

In het Modemuseum in Hasselt kom je van alles te weten over westerse mode uit het heden en verleden. Het museum wil de relevantie van mode promoten door kritische en inspirerende verhalen te delen. De collectie telt momenteel zo’n 18.000 kledingstukken en accessoires. Samen vertellen ze het verhaal van westerse mode vanaf 1750 tot nu. Naast internationale namen zoals Chanel, Dior en Versace, focust de collectie ook op hedendaagse ontwerpers met Limburgse roots zoals Raf Simons.

Nog tot 14 mei kan je in het museum terecht voor de tentoonstelling ‘Bags: Inside Out’. Hierin illustreren zo’n 300 objecten een eeuwenoude fascinatie voor de tas. Thema’s zoals celebrity endorsement en Belgische ontwerpers komen in deze expo uitgebreid aan bod.

Waar? Gasthuisstraat 11 in Hasselt

Wanneer? Van dinsdag tot zondag open van 10 tot 17 uur, maandag gesloten

Prijs? 8 euro voor volwassenen, 3 euro voor jongeren tot 26 jaar, kinderen gratis

Tickets en info vind je hier.

3. Sint-Quintinuskathedraal en Beiaardtoren

Volledig scherm Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt. © Karolien Coenen

Deze gotische kathedraal ligt in het oude centrum van de stad. In en rond de kathedraal kan je verschillende bezienswaardigheden bewonderen. Zo ontdek je het Niehofforgel, een schilderij uit de abdij van Herkenrode en de fraaie waterspuwers.

Wil je de kathedraal nog beter leren kennen? Breng dan zeker een bezoekje aan de Beiaardtoren. Die kan je elke eerste zaterdag van de maand bezoeken met een gids. De eerstvolgende bezoekmomenten zijn 1 april, 6 mei en 3 juni. Daarna zal de toren tijdelijk sluiten voor onderhoudswerken.

Waar? Vismarkt in Hasselt

Wanneer? Elke dag open van 9.30 tot 17.30 uur

Prijs? Beiaardtoren: 4 euro voor volwassenen, gratis voor kinderen

Meer informatie vind je hier.

Meer uit-tips in Hasselt en de omgeving vind je in dit dossier.

4. Jenevermuseum

Volledig scherm Jenevermuseum in Hasselt. © Visit Hasselt - Jenevermuseum

In het Jenevermuseum leer je aan de hand van rondleidingen, workshops en proevertjes hoe het productieproces van jenever eruit ziet. Tussen de filmpjes, geluidsfragmenten en geurinstallaties baan je je een weg in de wereld van het jenever stoken. Wil jij graag meer interactie? Dan kan je ook zelf op onderzoek uit om de jenevermoord op te lossen. Kan jij de dader ontmaskeren met het geheimschrift, de codes en de spiegels? Je eindigt elk bezoek in het proeflokaal waar je zelf een jenevertje kan proeven.

Waar? Witte Nonnenstraat 19 in Hasselt

Wanneer? Van dinsdag tot zondag open van 10 tot 17 uur

Prijs? 7 euro voor volwassenen, 3 euro voor jongeren tot 26 jaar

Tickets en info vind je hier.

5. Begijnhof

Volledig scherm Het begijnhof in Hasselt. © Borgerhoff

Het begijnhof in Hasselt bestaat uit een huizenreeks die rondom een pleintje gelegen is. Het pleintje is ingericht als een tuin, waar de ruïnes van de voormalige begijnhofkerk nog steeds te zien zijn. Het mooie begijnhof is de perfecte plek om even te ontsnappen aan de drukte van de stad en te genieten van de rust.

Waar? Zuivelmarkt 33-35 in Hasselt

Wanneer? Elke dag open van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur

Prijs? Gratis

Meer informatie vind je hier.

6. Grote Markt

Volledig scherm De standbeelden op de Grote Markt in Hasselt. © Karolien Coenen

Zin om even uit te rusten met een hapje of een drankje? Op de Grote Markt kan je terecht voor verschillende terrassen, cafés en restaurants. Daarnaast is de Grote Markt een goede uitvalbasis voor een dagje shoppen. Je vindt er een standbeeld van het oudste koppel van Hasselt, Hendrik en Katrien. De geliefden kijken van op een bankje naar de Grote Markt.

Waar? Grote Markt in Hasselt

Meer informatie vind je hier.

Meer restotips in Limburg vind je in dit dossier.

7. Abdij van Herkenrode

Volledig scherm Abdij van Herkenrode. © Mine Dalemans

In het Belevingscentrum van de abdij krijg je het verhaal van een van de eerste en rijkste vrouwenabdijen van de Nederlanden. Aan de hand van een chronologisch parcours ontdek je de boeiende geschiedenis van 600 jaar vrouwen op Herkenrode. Daarnaast krijg je heel wat geluidsfragmenten te horen waarmee je een reis maakt naar het verleden. De abdis vertelt over de moeilijke beslissingen die bewoners van de abdij moeten nemen, welk belang Herkenrode als pelgrimsoord heeft en over de geschiedenis van de abdij. Een bezoek aan het Belevingscentrum duurt ongeveer een uur. Daarna kan je nog een kijkje nemen in de kruiden- en inspiratietuin.

Waar? Herkenrodeabdij 4 in Hasselt

Wanneer? Open van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur

Prijs? 5 tot 7 euro voor volwassenen, 3 tot 4 euro voor jongeren en kinderen gratis

Tickets en info vind je hier.

8. Kapermolenpark

Volledig scherm Kapermolen Hasselt. © Karolien Coenen

In dit recreatiegebied vind je heel wat leuke activiteiten voor het hele gezin. Naast het prachtige stadspark met speeltuinen, skatebanen en vijvers zijn er ook twee grote sportcomplexen waar je allerlei sporten kan beoefenen. Ook het zwembad staat garant voor een hele dag plezier. Er zijn glijbanen, een golfslagbad en een buitenbad ter beschikking.

Waar? Elfde Liniestraat 21 in Hasselt

Wanneer? Zwembad open op maandag van 8.30 tot 21 uur, van dinsdag tot vrijdag van 7 tot 21 uur, zaterdag open van 9 tot 20 uur, zondag open van 7 tot 18 uur

Prijs? 2.50 tot 3.50 euro

Meer informatie vind je hier.

9. Quartier Bleu

Volledig scherm Quartier Bleu in Hasselt. © Karolien Coenen

Quartier Bleu is de hotspot om te shoppen in Hasselt. Hier shop je niet alleen unieke kledingstukken maar geniet je ook van een heerlijke maaltijd met uitzicht op de jachthaven. Daarnaast brengen de gezellige terrassen je meteen in de vakantiestemming.

Waar? Gelatineboulevard in Hasselt

Wanneer? Van maandag tot zaterdag open van 10 tot 18 uur

Meer informatie vind je hier.

10. Graffiti en street art tour

Volledig scherm Street art in Hasselt illustratiebeeld. © BELGA

In Hasselt kan je in het straatbeeld verschillende kunstwerken bewonderen. Meer dan zestig Hasseltse gevels pakken uit met prachtige street art. Ben jij nieuwsgierig naar het verhaal van de artiesten of wil je graag elk kunstwerk bewonderen? Dan kan je ze bezichtigen aan de hand van deze wandelroute. Je kan ook de app ‘Street Art Cities’ downloaden. Hier krijg je een volledig overzicht en extra uitleg.

Waar? In en rond het centrum van Hasselt

Meer informatie en de locaties van de kunstwerken vind je hier.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.