Waarom J-Lo en Jagger Hasselt wel eens “merci” kunnen zeggen aan Hasselt en acht andere straffe verhalen worden deze zomer door Het Stadsmus verteld

Campagne

De timing is niet toevallig. De zomerperiode is het ideale moment om de musea in je eigen stad te bezoeken. “Vaak ga je op vakantie een museum bezoeken. Met deze campagne willen we de Hasselaar er toe aanzetten om ook de musea in eigen stad te bezoeken.”, aldus Kelchtermans. Het Stadsmus krijgt volgende beleidsperiode een nieuwe invulling. Via deze campagne wil Het Stadsmus al een eerste voorproefje houden om te onderzoeken welke verhalen populair zijn en om te experimenteren met de techniek van storytelling.

Speculaas of speculoos?

Onder de negen verhalen zitten een paar instant klassiekers. Wist je bijvoorbeeld dat een verder onbekende Hasselaar Frans Rombouts in 1679 de burgemeesterssjerp van het machtige New York om zijn middel mocht knopen? Of wist je dat de dichter Van Veldeke er in Hasselt heel anders uitziet dan in Maastricht? Verder kom je te weten waarom de grootste Hasselaar maar om de 7 jaar een luchtje schept. Ook de eeuwige discussie tussen speculaas en speculoos wordt opgelost. En dan is er nog het bedankje van J-Lo en Jagger, wat alles te maken heeft met de lancering van de allereerste cassetterecorder. Hoe de vork werkelijk in de steel zit ontdek je online op www.hetstadsmus.be of in Het Stadsmus.