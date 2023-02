Waar gaan we in de toekomst wonen en werken? Limburgers mogen mening geven over ruimtelijke plannen van provincie

voetbal tweede nationale B Doelman Dries Gijbels en RC Hades vieren tweede periodeti­tel: “Leuk voor de groep, maar focus moet reeds naar woensdag met de komst van Jong KV Mechelen B”

Feest bij de boys van T1 Mirko Licata na de 2-1-overwinning tegen Pepingen-Halle, want de eerste prijs is binnen voor de leider met de tweede periodetitel. Veel tijd om te feesten is er niet, want er wacht een pittige week met woensdag de komst van Jong KV Mechelen B en zondag de topper bij naaste achtervolger Cappellen.

