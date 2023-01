Vrouw riskeert 30 maanden cel voor wietplantage waar ze zelf niets van weet: “Een klant vroeg om huurcontract te regelen”

Vrouw niet op de hoogte

De advocate vroeg de vrijspraak voor de vrouw. “Bij haar ontbrak het opzet om een plantage op te zetten. Ze werkte in Antwerpen in diverse horecazaken. In een café vroeg een klant, die geen geldige verblijfspapieren had, of zij een huurcontract kon regelen voor een woning voor hem en zijn gezin. Ze kwam nooit in dat huis, totdat ze voor een rondgang door de verhuurder gecontacteerd werd. Toen ze te horen kreeg dat de bovenverdieping niet bezocht mocht worden, wekte dat uiteraard argwaan. Ondergeschikt vragen we een straf met uitstel en de afwijzing van de burgerlijke vordering en verbeurdverklaring of minstens een herleiding”, klinkt het in de rechtszaal. Het vonnis valt op 16 februari.