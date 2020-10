Vrijspraak voor geheelonthouder na positieve cocaïnetest: “Ik heb imagoschade geleden. Leg maar eens uit aan jouw omgeving dat je positief testte op cocaïne, terwijl je onschuldig bent”

Fabio vroeg na de eerste positieve speekseltest in 2019 om meteen naar het politiebureau te gaan om daar een bloed- en urine test te ondergaan, maar dat werd hem geweigerd. Uiteindelijk besloot hij toen om zelf actie te ondernemen. “Mijn zoon heeft me naar het ziekenhuis in Diest gebracht. Ik heb daar op mijn vraag een urinetest en een bloedtest laten afnemen. Resultaat: negatief op verdovende middelen, ook op cocaïne.” Met die resultaten stapte hij naar het parket en uiteindelijk kreeg de man nog binnen de dag zijn rijbewijs terug.

Bij zijn verhaal kreeg Fabio meteen veel steun. “Het is niet de eerste keer dat de speekseltest afwijkt van de realiteit. Die dingen hebben nu eenmaal ook hun foutmarge”, stelde Dorien Baens van de politiezone LRH. Iets wat Fabio weerlegt: “Deze testen bevatten geen foutmarges. Deze testen zijn zeer accuraat en detecteren zeer nauwkeurig. Alleen kan deze eerste speekseltest geen onderscheid maken of er drugs in het speeksel is terecht gekomen door eigen toename of door derden.”