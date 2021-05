Vorstenpaar bezoekt Jessa Ziekenhuis: “Dé mentale boost die we nog steeds nodig hebben”

Tongeren Man dringt als overvaller binnen bij ex: “Ik wilde haar bang maken”

17 mei Een dertiger drong in de nacht van 25 augustus 2019 met een bivakmuts over het hoofd binnen in de woning van zijn ex uit Tongeren. Maar het slachtoffer slaagde erin zijn bivakmuts af te trekken en ontmaskerde zo haar voormalige partner. “Ik dacht dat ze me zou terugnemen als ik haar bang zou maken”