Voorzitters studentenraad hogeschool UCLL te gast op nationaal defilé

Brenda Blarings, studente Lerarenopleiding UCLL, en Arno Barré, student Toegepaste Informatica UCLL, zijn voorzitter van respectievelijk de studentenraad van Limburg en Leuven en werken daartoe ook overkoepelend samen. Volgens Brenda is de studentenraad nodig om blijvend het perspectief van de student mee te geven: “En het werkt ook. We worden gehoord. Ook al moeten we soms meer dan één keer onze stem laten horen over iets (lacht).”

Engagement en gedrevenheid

Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL, is fier dat er aan hen werd gedacht: “Met Brenda en Arno kozen we ervoor om het belangrijke werk van studentenparticipatie in de kijker te zetten.” Volgens Arno Barré is het logisch dat ze vertegenwoordigd zijn: “Een hogeschool ontleent haar bestaansrecht aan de studenten.” Daarin wordt hij gevolgd door Vandewalle: “Hogeschool en studentenraad gaan inderdaad samen. Het feit dat deze twee voorzitters ook midden in de zomer tijd willen maken om studentenparticipatie in het zonnetje te zetten, getuigt bovendien van het engagement en gedrevenheid van deze jonge mensen.”